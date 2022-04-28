Ataseven Manisa'da incelemelerde bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki eski eser okul binasında incelemelerde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yaklaşık 24 milyon liralık yatırım söz konusu olan dokuz projeden, üç projenin restorasyonu tamamlanmak üzere olduğunu, dört tarihi eser ile ilgili ise yeni sözleşmelerin yapıldığını belirtti.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, restorasyonu tamamlanan Manisa Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi camii yanında bulunan eski eser okul binasında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan Ataseven toplantıda, yaklaşık 24 milyon liralık yatırım söz konusu olan dokuz projeden, üç projenin restorasyonu tamamlanmak üzere olduğunu, dört tarihi eser ile ilgili ise yeni sözleşmelerin yapıldığını belirtti.

Yiğitbaş Veli Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına da katılan, Ataseven, iftarın ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Yiğitbaş Veli Vakfı Başkanı Sefer Yıldızı ziyaretti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldız, vakfın çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.