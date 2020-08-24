Ataseven'den 1 günde 4 ilçede inceleme

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne atandığı günden bugüne mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, 1 günde Manisa'nın Şehzadeler, Akhisar, Kırkağaç ve İzmir'in Bergama ilçelerinde restorasyonu devam eden tarihi camilerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerde bulunmak üzere pazar günü İzmir'den Manisa'ya gelen Ataseven, ilk olarak Şehzadeler ilçesinde Yiğitbaş Veli Camii inşaatı ve Ulu Cami restorasyon çalışmalarını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Ataseven daha sonra Akhisar'a giderek Gülruh Camiinde incelemelerde bulundu.

Akhisar'daki incelemelerin ardından Kırkağaç ilçesine geçen Ataseven, Karaosmanoğlu Camisindeki restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kırkağaç ilçesindeki incelemelerini tamamlayan Ataseven son olarak Bergama ilçesine giderek, Hacı Hekim Camisinde incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Ataseven, İzmir'e gitmek üzere Bergama'dan ayrıldı.

“Tarihine sahip çıkamayan geleceği inşa edemez”

Bir günde 4 ilçede yaptığı incelemelerden sonra kısa bir açıklama yapan Ataseven, “Ecdat yadigarı tarihi eserlerimize sahip çıkmak ve onları yaşatmak adına bugün Pazar günü olmasına rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Tarihine sahip çıkamayanlar, geleceği inşa edemezler.' sözünü kendimize şiar edinen bizler de tarihi eserlerimize sahip çıkacağız ki bizden sonra gelen nesillerimize ecdadımızın eserlerini sağlam bir şekilde teslim etmiş olalım.” diye konuştu.