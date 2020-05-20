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Ataseven'den Soykök'e ‘Hayırlı olsun' ziyareti

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Türkiye’nin en genç müftüsü olarak atanan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök’ü makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Türkiye'nin en genç müftüsü olarak atanan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü makamında ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun' dileklerini iletti.


İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, geçtiğimiz günlerde Manisa İl Müftülüğüne atanan Mustafa Soykök'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


İl Müftü Yardımcısı Ramazan Arba ve Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur'un da hazır bulunduğu ziyarette Ataseven'e, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar eşlik etti.


Manisa İl Müftüsü Soykök, Ataseven'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven de Soykök'e yeni görevinin de başarılar diledi.

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