Ataspor voleybolda Manisa şampiyonu oldu

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenen Ataspor, Manisa şampiyonu olmayı başardı.

Ataspor yoğun ilginin olduğu maçta setleri 25-21, 25-20 ve 25-16 alarak sonuca gitti. Oyuncularını kutlayan Ataspor Antrenörü Osman Koca, şampiyonluğu kendilerine maç boyu destek veren taraftarlara armağan etti. Ataspor, şampiyonluk kupasını voleybol eski il temsilcisi Ahmet Dalkıran'ın elinden aldı. İkinci olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ise kupasını Voleybol İl Temsilcisi Güliz Onater verdi. Ataspor Manisa'yı Türkiye grup müsabakalarında temsil edecek.