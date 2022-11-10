Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında özlemle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 84. yılı dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde de anma töreni düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. yılında Manisa'nın ilçelerinde özlemle anıldı.

Kula'daki tören

Kula ilçesindeki tören, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başladı. İki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat adeta durdu ve tüm vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Çelenk sunma töreninin ardından program, Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle devam etti. Kula Vali Muzaffer Ecemiş Ortaokulu'nun tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Birkan Tatlısöz yaptı.

Gördes'teki tören

Gördes Hükümet Konağında yapılan programa Gördes Kaymakamı Muhammed Özyüksel, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş Ercan Kartepe, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Mert Can, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Emniyet Amiri Vekili Serdar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Günün anlam ve önemini içeren konuşmaların ardından program sona erdi.

Sarıgöl'deki tören

Sarıgöl Hükümet Konağı önünde toplanan protokol, siyasi parti ilçe başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin saati olan 09.05'te siren sesi ile saygı duruşunda bulunuldu ardından da çelekler konuldu. Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri, ilçe siyasi partilerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.