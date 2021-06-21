Atatürk Kent Parkı tavus kuşlarıyla renklendi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 170 dönüm alan üzerine inşa ettiği ve Manisalıların yanı sıra çevre il ve ilçelerden yüzlerce ziyaretçinin uğrak mekanı haline gelen Atatürk Kent Park'a, İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndan getirilen tavus kuşları renk kattı. Parkın yeni sakinleri, ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı ve canlı yaşamına da ev sahipliği yapmasıyla birlikte Manisalıların vazgeçilmez mekanı haline gelen Atatürk Kent Park'ın doğal yaşam ailesine, Sülüngiller familyasından tavus kuşu da dahil oldu. İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndan getirilen tavus kuşları, renkleri ve kuyrukları ile parka renk kattı. Atatürk Kent Parkı'nın bu yeni sakinleri, parkta vakit geçiren ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi. Atatürk Kent Park'ın muhteşem güzelliğinin doğal güzellikle sentezlendiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, parkın yeni sakinleri olan tavus kuşlarının bakımlarını da titizlikle gerçekleştirdiklerini söyledi.