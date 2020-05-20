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Atatürk Kent Parkı vatandaşları çiçeklerle karşılayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs salgını dolayısıyla ziyarete kapalı bulunan Atatürk Kent Parkı’nda, bakım ve peyzaj çalışmalarına aksatmadan devam ederken, çiçeklerin açtığı park ziyaretçilerini kabul edeceği günü iple çekiyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, korona virüs salgını dolayısıyla ziyarete kapalı bulunan Atatürk Kent Parkı'nda, bakım ve peyzaj çalışmalarına aksatmadan devam ederken, çiçeklerin açtığı park ziyaretçilerini kabul edeceği günü iple çekiyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına devam ederken mart ayı sonundan itibaren ziyaretçilere kapalı olan Atatürk Kent Parkı'ndaki bakım ve peyzaj çalışmalarına da devam ederek parkı ziyaretçilere hazır halde tutuyor. Önlemler kapsamında hayatlarında kısıtlama yaşanan vatandaşların açık havaya özlem duyduğu bu günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, park içinde yaptığı peyzaj çalışmaları sonrasında Atatürk Kent Parkı adeta çiçeklerle donandı. Her bir köşesinde ayrı ayrı çiçeklerin yer aldığı park ziyaretçilerini kabul edeceği günü iple çekiyor.

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