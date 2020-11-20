Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Güzelyurt Mahallesi'nde 170 dönüm alan üzerine inşa edilen Manisa'nın en büyük yeşil alanlarından bir tanesi olan Atatürk Kent Park'ta kış bakımı başladı. Bitki bakımından ağaç budamaya, boyama işlemlerinden çocuk oyun gruplarının bakımı ve dezenfektesine kadar ayrıntılarıyla çalışılan parkta, elektrik aksamlarının kontrolü ve bakımı da gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Park'ta kış bakımı yaptı. Güzelyurt Mahallesi'nde 170 dönüm alan üzerinde yer alan ve 7'den 77'ye Manisalıların uğrak yeri olan parkta kış mevsimine hazırlık kapsamında bitki bakımı, boya-badana çalışmaları, elektrik aksamlarının elden geçirilmesi ve bakımı, çocuk oyun gruplarının bakımı ve günlük dezenfekte işlemleri gibi çok sayıda çalışma yapılarak tamamlandı. Atatürk Kent Park'ta yer alan oturma bankları ve Türk Bayrağı işlemeli süs alanları da boyanarak, yenilendi. Çalışmalar, Manisalılardan da tam not aldı.

Sağlık ön planda

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra mevcut yeşil alan ve parkların da bakımını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Atatürk Kent Parkımızda da kış mevsimi öncesi bakım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir ortamda burada güzel vakit geçirebilmelerini amaçladık ve çalışmalarımızı da buna göre yaptık. Tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 pandemisi nedeniyle dezenfeksiyon işlemlerini de periyodik olarak sürdürüyoruz” dedi.