Atatürk Mahallesi parkı hazır

Yunusemre Belediyesi Atatürk Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdı. Mahalle muhtarlığı yanındaki bin 200 metrekare alanda kurulan parkta çalışmalar tamamlandı.

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki parklara bir yenisini daha ekledi. Atatürk Mahallesi'nde yapılan parktan çocuklar ve mahalle sakinleri yararlanıyor. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Atatürk Mahallemizde bin 200 metrekarelik alana çocuk oyun grubu, yürüyüş yolu, oturma alanları ve yeşil alanların olduğu bir park yaptık. Burada söz verdiğimiz gibi parkı vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdık.”

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç da çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.