Atatürk Mahallesinden Başkan Çerçi'ye teşekkür

Mahalle Muhtarı Aydoğan Yolcu, Yunusemre Belediyesi ile mahallelerindeki sıkıntıların ortadan kaldırıldığını söyledi.

Atatürk Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarla birçok sorunu ortadan kaldıran, mahallenin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Yunusemre Belediyesi, bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Vatandaşlar hizmetlerden memnun kalırken; Mahalle Muhtarı Aydoğan Yolcu, Yunusemre Belediyesine teşekkür etti. Mahalleye birçok hizmetin kazandırıldığını belirten Muhtar Aydoğan, bu hizmetlerin yeni dönemde de artarak devam edeceğine inandığını söyledi. Aydoğan, "Mehmet Çerçi dediğimiz zaman hizmet aklımıza geliyor. Bugüne kadar başkanımızdan ne talep ettiysek gücünün yettiği ölçüde hepsini yerine getirdi. Kültür ve Taziye Evi, muhtarlık binası, kilitli parke taşı döşemeden, arazi yollarımızın yapımına kadar birçok hizmeti mahallemize kazandırdı. Çamlık projesiyle bölgemiz güzel bir sosyal donatı alanına sahip oldu. Yine mahallemizde ihtiyaç sahiplerine de ulaşarak gönülleri kazandı. Hizmetlerden memnunuz, yeni dönemde bunların artarak devam edeceğine inanıyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.