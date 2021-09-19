Atatürk Mahallesinin kanal sorunu çözüldü

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, “Mahallemizin en büyük sorunu çözüme kavuşuyor. Bu konuda duyarlı davranan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ederim” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde deforme olan ve sorun yaşanan kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince Yunusemre ilçesi Atatürk mahallesi, 50.Yıl mahallesi ve Cumhuriyet mahallesini ilgilendiren önemli bir çalışma yapıldı. Atatürk mahallesinde tren hattının altından geçen işlevini yitirmiş kanalizasyon hattında yenileme çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile hem bölgedeki vatandaşların en büyük sorunu haline gelen kötü koku sorunu çözülürken, taşkın tehlikesine karşı da önlem alındı.

“Yılların sorunu çözüldü”

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, “Son yıllarda Atatürk Mahallemizin kanayan yarası olan ve bölgedeki vatandaşlarımızın özellikle kötü koku sorunu yaşadığı işlevini yitirmiş ve taşma meydana gelebilecek kanalizasyon hattında yenileme çalışması yapıldı. Bu konuda duyarlı davranan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.