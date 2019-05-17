Ateş Böceği tırı Turgutlu'da

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından hayata geçirilen ‘Ateş Böceği' eğitim tırında öğrenciler ile bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında eğitim tırının yetkililerinden bilgi alan Başkan Akın, öğrencilere de derslerinde başarılar diledi.

Dr. Hüseyin Orhan İlkokulunda öğrencilere kodlama,bilişim, matematik, fen, okuma ve sanat alanlarındaeğitim verecek olan ‘Ateş Böceği' eğitim tırını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ziyaret ederek öğrenciler ile bir araya geldi. Okul Müdürü Ali Mutlu Güncan ve Ateş Böceği eğitim tırı öğretim görevlisi Alper Koçak'tan verilen eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Akın, daha sonra öğrenciler ile sohbet etti. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Belediye Başkanı Çetin Akın, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na ve yetkililere eğitime böyle bir destekte bulundukları içinde ayrıca teşekkür ettiğini ifade etti.