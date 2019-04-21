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Atıcılar derece için yarıştı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Karaköy Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Mesir Kupası Atış Yarışması gerçekleşti.

3 kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenen törenle verildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Karaköy Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Mesir Kupası Atış Yarışması'nda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Hamalınkırı mevkiinde bulunan atış poligonunda düzenlenen yarışmalara çok sayıdaki yarışmacının yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, İtfaiye Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Şehzadeler Belediyesi Kültür Müdürü Ramazan Şevik, Karaköy Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Murşid Kızıltuğ katıldı. 3 kategoride gerçekleşen yarışların sonunda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

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