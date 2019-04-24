Atık araç lastikleriyle istinat duvarı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir çiftçi, bağ evinin çevresine, atık traktör, kamyon ve taksi lastikleriyle istinat duvarı yapmaya başladı.

Sarıgöllü çiftçi Ahmet Tosun, kırsal alandaki üzüm bağında yaptığı yazlık bağ evinin çevresini atık araç lastikleriyle örmeye başladı. İstinat duvarını taş yada betonla yapmaya düşündüğünü ancak maliyetinin çok tuttuğunu ifade eden Ahmet Tosun, "Taşla çevre duvarı için 20 bin TL, çimento ile daha fazla masraf çıkarılınca, atık otomobil lastikleri ile çevre duvarı yaparak toprak kaymasını önlemek istedim. Araştırdım, bir hurdacıdan 230 adet traktör, kamyon, taksi lastikleri satın aldı. Lastikleri getirmek için TIR kiraladım. Tüm masrafım 1500 TL oldu. İşçiliği de içerisine katarsak bana 2 bin TL'ye mal olacak." dedi.

"Toprak kaymasını önleyecek"

Bağ evinin bulunduğu alanın yüksek olduğunu bu nedenle toprak kayması riskini ortadan kaldırmak için böyle bir çalışma içerisine girdiğini dile getiren Tosun, "Hem toprak kaymasını önleyeceğiz, hem de bahçemizi genişleteceğim. Bu arada istinat duvarı için kullandığımız otomobil, traktör ve taksi lastiklerini de boyama yaparak güzel bir görsellik kazandıracağım." diye konuştu.