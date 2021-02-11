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Atık malzemeler, sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu

Akhisar Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının üşümesini engellemek için atık malzemeleri değerlendirerek kedi ve köpek kulübelerine dönüştürdü.


Sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıkan Akhisar Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile harekete geçerek, atık malzemelerden kedi ve köpek kulübeleri yaptı. Akhisar Belediyesi marangozhanesinde işlenerek yuvaya dönüşen geri dönüşüm malzemeleri şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, tüm canlıların yaşam hakkına saygı duyan bir anlayışa sahip olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı, “Sokaktaki canlarımız için kendi şantiyemizde, atık malzemeleri değerlendirerek kedi ve köpek kulübeleri yaptık. Bu kulübeleri şehrimizin muhtelif yerlerine koymaya başladık.



“Soğuktan ve yağıştan korunabilecekler”


Özellikle içerisinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde, sokaktaki canlarımız bunun içerisine girip en azından soğuktan ve yağışlardan korunabilecekler. Vatandaşlarımızın da sokaktaki canlarımız ile birlikte yaşamaya alışmalarını bekliyoruz.



Sokak hayvanlarının da mutlu olduğu bir şehir için çalışıyorlar


Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu zamanlarda sokaktaki canlarımız yemek bulmakta güçlük çekiyor. Biz, Akhisar Belediyesi olarak oluşturduğumuz besleme noktaları ve özel ekipler ile imkanlarımız dahilinde sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyoruz; ancak yetişemediğimiz noktalarda vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Sokak hayvanlarının da mutlu ve huzurlu olduğu bir Akhisar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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