Atık variller parklar için oturma grubuna dönüştürüldü

Manisa'nın Alaşehir ilçe belediyesi, doğa ve çevreyi korumak amacıyla başlattığı proje kapsamında, bünyesinde daha önceden çöp konteyneri olarak kullandığı ve dışarıdan topladığı atık varilleri koltuk, sandalye ve masaya dönüştürerek, kentteki park ve bahçelere yerleştiriyor.

Alaşehir Belediyesi, çevre ve doğanın korunmasına dikkat çekmek için örnek bir geri dönüşüm projesine imza attı. Belediye, daha önceden bünyesinde çöp bidonu olarak kullandığı ve çevrede atık halde bulunan varilleri toplayarak, kendi atölyelerinde oturma gruplarına dönüştürdü. Atölyedeki ustalarca kesilip kaynak yapılarak koltuk, sandalye ve masaya dönüştürülen variller, ilçedeki park ve bahçelere yerleştirilerek, vatandaşların kullanımına sunuluyor. Bir yandan çevre korurken, diğer yandan da tasarruf eden Alaşehir Belediyesinin bu örnek çalışması vatandaşlar tarafından da takdir topladı. Çalışmaları yerinde takip eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, göreve geldiklerinden bu güne kadar söz verdikleri gibi doğaya saygılı, çevreci, tasarruf eden bir belediye olarak hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi. Projeleri hakkında bilgi veren Öküzcüoğlu, "Tüm çalışmalarımızda ilk düşündüğümüz, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek. Seçim öncesi söz verdiğimiz gibi doğayı ve çevreyi çok önemsiyoruz. Biliyoruz ki doğa, çevre ve canlılar yaşamımızın olmazsa olmazı. Bunların her birine özel bir önem ve değer yüklüyoruz. Bir yandan belediyemizin kısıtlı imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeye bir yandan da rutin görevlerimizin dışında çok daha iyi projelere imza atmaya çalışıyoruz. İşte bunların son örneği de atık çöp varillerinin vatandaşlarımızın hizmetine farklı bir görünüm ve amaçla sunulmasıdır. Belediyemizde daha önceden çöp konteyneri olarak kullandığımız varilleri nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük ve bir çalışma başlattık. Atık çöp konteynerlerini temizledik, dezenfekte ettik ve boyadık. Görevlilerimiz belediye imkanlarıyla büyük bir emek harcayarak, çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Daha önceden çöp konteyneri olarak kullanılan variller oturma grubu, koltuk, sandalye, masa ve sehpalara dönüştürüldü" dedi.

Hazırlanan oturma gruplarının korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek tasarlandığını da aktaran Öküzcüoğlu, parklara yerleştirilen koltuk, sandalye ve masaların vatandaşlar tarafından da çok beğenildiğini söyledi.