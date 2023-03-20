Atıksu arıtma tesislerinin 2022 yılı performansları değerlendirildi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gediz ve Bakırçay havzalarının temizlenmesi yolunda büyük hizmet veren atıksu arıtma tesisi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı'nca işletilen atıksu arıtma tesislerinin durum değerlendirmesine ilişkin bir sunum gerçekleştirildi. BESOT Toplantı salonunda düzenlenen sunuma, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, şube müdürleri, daire bünyesinde görevli tesis sorumluları ve teknik personel katıldı. Makine mühendisi Kaan Baknalı tarafından yapılan sunumda, her tesisin giriş ve çıkış parametreleri ile genel durumları ve performans verileri ile ilgili bilgilendirme yapılarak, çalışmalarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Sunum öncesinde bir konuşma yaparak değerlendirmelerde bulunan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “19 adet Atıksu Arıtma Tesisimiz var. Şehrimizin kullanılmış sularını yeniden doğaya arıtılmış bir şekilde bırakılmasını sağlıyoruz. Çevre bilinci açısından da büyük öneme sahip bir görevi ifa ediyoruz. 2023 yılında da Atıksu Arıtma Tesislerimizin çalışma prensipleri ile ilgili önemli çalışmalar olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün hedefi istikametinde Gediz ve Bakırçay'ı balık tutulan günlerine ulaştırmak adına Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımız ve tesislerimizde görevli arkadaşlarımızla durmaksızın çalışıyoruz. Bu hedefe tüm personellerimizin özverili çalışmasıyla ulaşacağız. Çalışmalarımızın önemini daha çok kişiye anlatmak için de tüm Manisalı vatandaşlarımızı tesislerimize davet ediyoruz. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir Manisa için, bir aile gibi el birliğiyle, dayanışmayla çalışmanızdan ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.