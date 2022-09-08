Atıksu arıtma tesisleriyle Manisa'nın geleceği korunuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 19 atıksu arıtma tesisini başarıyla işleterek doğayı ve insanları evsel nitelikli atıksu kirliliğinden korumaya devam ediyor. Bu çerçevesinde tam kapasite olarak çalıştırılan Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik tarafından ziyaret edildi. Çevik'e, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ve teknik personel eşlik etti. Birimleri tek tek dolaşan Genel Müdür Yardımcısı Çevik, tesiste görevli personel ile de görüşerek günlük işleyiş hakkında bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'nın geleceğini korumak için atıksu arıtma tesislerini başarılı bir şekilde işlettiklerini ifade ederek, “Akhisar Atıksu Arıtma Tesisimizde yıllık olarak 6 milyon metreküp atık suyun arıtımını gerçekleştiriyoruz. Manisa'nın en büyük ve gelişen ilçelerinden biri olan Akhisar'ın evsel nitelikli atık sulardan arındırılması ve daha sağlıklı bir çevreye kavuşmasında tesisimizin payı ciddi anlamda bir yer kaplıyor. Tüm süreçler sürekli olarak kontrolümüz ve denetimimiz altında. Bu gibi tesislerimiz var olduğu ve başarıyla çalıştırıldığı müddetçe, hayalini kurduğumuz temiz bir Gediz ve Bakırçay çok da uzakta değil” diye konuştu.