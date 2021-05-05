Atıl alan yeşil alana dönüştü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tekstilciler Sitesi içerisinde yer alan 5774 Sokak'ta peyzaj uygulamasını tamamladı. Atıl ve bakımsız bir durumda olan alanda 150'den fazla ağaç diken ve çim ekimi yapan Büyükşehir Belediyesi, mevcut alana güzel bir görünüm kazandırdı.

Kent estetiğine yönelik çalışmaları hızla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Tekstilciler Sitesi içerisinde yer alan 5774 Sokakta başlattığı peyzaj uygulamasını tamamladı. Mevcut alanda yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ile birlikte inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Mevcut alanda yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Yaklaşık 6 bin metrekarelik mevcut alanda moloz ve çöp yığınları vardı. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler üzerine molozları kaldırdık. Ardından bahçe toprağımızı attık. Daha sonra, mevcut alanda 150'den fazla ağaç diktik. Çim ekimiyle birlikte çalışmamızı tamamlıyoruz. Öte yandan yapılan peyzaj uygulamasıyla ilgili vatandaşlarımızındın gelen güzel tepkiler bizleri mutlu ediyor” dedi.