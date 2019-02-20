Atıl durumdaki Ülkü Parkı yenilendi

Turgutlu Belediyesi hem şehir merkezinde hem kırsal mahallelerde çocukların ve ailelerin sosyal yaşam alanı olan oyun grupları ve parklarda yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Urganlı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan Ülkü Parkını sil baştan yenilendi. Yapılan çalışmalar ile Ülkü Parkı bambaşka bir görünüm kazandı. Ülkü Parkının Urganlı Mahallesi'ne hayırlı olmasını temenni eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Urganlı Mahallemizde uzun zamandır atıl durumda bulunan Ülkü Parkı'nda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bir yenileme çalışması başlatılmıştı. Buradaki çalışmalar tamamlanırken parkta yeni bir görünüme kavuştu. Havaların ısınmasıyla birlikte hem çocuklarımız hem de vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile burada vakit geçirebilecekler. Ayrıca ışıklandırma çalışmasıyla da geceleri parkımız ışıl ışıl bir görünüm kazandı. Urganlı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Yapılan çalışmalar için Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e teşekkür ettiğini belirten Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ise, “Hem Başkanımıza, hem de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine Ülkü Parkındaki yenileme çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Atıl bir durumda olan parkımız yenilenerek hizmete sunuldu” şeklinde konuştu.