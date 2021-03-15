Atılkan Ailesi'nden MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne bağış

Gürkan Atılkan, kısa bir süre önce vefat eden babaları merhum Ersan Atılkan'ın anısına gerçekleştirdikleri bu bağışla, çocuk sağlığına katkıda bulunmak ve babalarının aziz hatırasını yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Çocuk hasta grubunda kullanılacak mesane ultrasonu bağışı için hayırsevere teşekkür eden Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Taneli, bağışçı Gürkan Atılkan'a ve bağışa vesile olan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Manisa Şube Başkanı Beyhan Yörür ile Türkiye Spina Bifida Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Cevval Ulman'a teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.