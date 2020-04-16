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Atina'da öldürülen tır şoförü memleketi Manisa'da toprağa verildi

Manisa merkezli firmada tır şoförü olarak çalışan Ali Kılınç (51), teslimat için gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da 9 Nisan Perşembe sabahı uğradığı gaspta 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Manisa merkezli firmada tır şoförü olarak çalışan Ali Kılınç (51), teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da 9 Nisan Perşembe sabahı uğradığı gaspta 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kılınç'ın cenazesi, 7 gün sonra Türkiye'ye getirildi ve memleketi Manisa'da toprağa verildi.


Uzun yıllar uluslararası nakliyat firmasında tır şoförü olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Ali Kılınç, 9 Nisan Perşembe günü teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 kişi tarafından gasp edilip bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Kılınç, otopsi yapılmak üzere Atina'da hastaneye kaldırılmıştı. Olayın meydana geldiği günden 7 gün sonra cenazesi Türkiye'ye getirilen Kılınç, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Esenyazı Mahallesine getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyum sağlanarak mahalle mezarlığının yanında bulunan alanda cenaze namazı kılınan Kılınç, akrabalarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında Esenyazı Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kılınç'ın akrabaları, yakınları ve mahalleli vatandaşlar katıldı.

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