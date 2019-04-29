Atlı Cirit müsabakaları Selendi'de başlıyor

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 2019 Yılı Manisa Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği Müsabakaları Selendi'de başlıyor.

Selendi'nin ev sahipliği yapacağı İl Müsabakaları Selendi Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahasında A ve B şeklinde 2 grup halinde oynanacak. 4 gün sürecek müsabakalar sonucu 2 grubun birincileri İl birinciliğinden çeyrek finale çıkacak. Çeyrek finale çıkan takımlar federasyonun belirleyeceği tarihlerde yarı final müsabakalarına çıkacak.

Cirit müsabakalarına katılımın yoğun olması beklenirken Selendi ilçesi elemelere 3 takımla katılacak. Cirit Müsabakalarına A Grubunda Selendi Zafer Atlı Cirit Spor Kulübü, Akhisar Atçı Dostları Spor Kulübü, Araplar Atçı Spor Kulübü ile Selendi Beypınar Cirit Sevenler Spor Kulübü yer alacak. B Grubunda ise Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü, Kula Atlı Cirit Spor Kulübü, Soma Atçı Cirit ve Gençlik Spor Kulübü, Popiler Atlı Spor Kulübü yer alacak.

Turnuvada ilk müsabaka 30 Nisan Salı günü saat 10.00'da A Grubunda yer alan Selendi'nin iki takımı Selendi Zafer Atlı Cirit Spor Kulübü ile Selendi Beypınar Cirit Sevenler Spor Kulübü arasında oynanacak. Cirit müsabakaları B Gurubundan Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü ile Popiler Atçı Cirit spor kulübü arasına saat 16.00'da olan oynanacak müsabaka ile son bulacak.