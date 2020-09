Atlı sporlar yeniden hayat buluyor

Derneğin 2009 yılında kurulduğunu ancak faaliyet açısından son 10 yılda etkinlik yapılmadığını kaydeden kulüp basın sözcüsü Çelik, yapılan genel kurul sonrasında dernek yönetiminin değiştiğini ve bundan böyle derneğin aktif olarak birçok aktiviteye imza atacağını kaydetti.

Atları rehabilite etmek için sahile götürüyorlar

Manisa Atlı Spor Kulübü bünyesinde 20 at bulunduğunu ifade eden Çelik, 18 dönümlük alan üzerinde atların fazla hareket edemediğini ve sahilde atların daha rahat ve özgürce koştuğunu belirterek “Atların rehabilitasyonunu sağlamak için 1,5 ay aralıklarla ve hava şartlarına göre İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahiline gidiyoruz. Bünyemizde Türkiye Jokey Kulübü'nün hipodromlarında yıllardır koşmuş ve emekli olmuş atlarımız var. Bu nedenle atlarımız kulübümüzdeki alanlarda fazla hareket edemiyor. Hareket alanları kısıtlı. 1,5 ay gibi aralıklarla buraya gelerek hem rehabilite olması, hem de deniz suyunun atlara faydalı olmasından dolayı Pamucak sahiline geliyoruz. Böyle atlarımız daha özgür bir şekilde hareket ederek sağlıklı oluyor. Rahatsız olan atlarımız ise sağlıklarına daha çabuk kavuşmuş oluyor. Bir taraftan da atlarımız kumsalın ve denizin tadını çıkarmış oluyorlar.” diye konuştu.

Kulüp bünyesindeki atların değerinin 15 bin ile 70 bin lira arasında değiştiğini ve bir çoğunun hipodromlarda koşup emekli olan atlardan oluştuğunu kaydeden basın sözcüsü Çelik, kulüpteki iki atın hipodromlarda koşan ve sahiplerine 800 bin ila 2 milyon lira arasında para kazandıran ünlü isimler olduğunu belirtti.

Basın sözcüsü Çelik, “Atlarımızı çoğunlukla eğitimli olanlardan seçiyoruz. Bünyemize dahil ettiğimiz atlarımızın fiyatları 15 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor. Eğitimsiz olan atların 3 ile 10 bin lira arasında, eğitimli olanları ise en az 20 bin liraya satın alan üyelerimiz var. Ayrıca atlarımızdan iki tanesi ise hipodromda sahiplerine güzel para kazandırdılar. Bürebey isimli atamız sahibine 2 milyon lira kazandırırken, Aşkarbey isimli atamız ise sahibine 800 bin lira kazandırdı. Şimdi bu atlarımız emekli oldu ve kulüp bünyemize kazandırıldı. Atlarımıza büyük bir özen ve titizlikle bakıyoruz. İncir, dut ve pekmez gibi sağlıklı gıdalarla besliyoruz.” dedi.

“Amacımız ata sporu at biniciliğini yaşatmak”

Kulübün şu anda 25 yetişkin üyesinin bulunduğunu ve 30 üyenin ise üye olmak için beklediğini belirten Haşim Çelik, amaçlarının unutulan ata sporu at biniciliğini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Haşim Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üç kuşak öncesine kadar hepimiz evinde birer at vardı ve toplumun büyük bir kesimi ata biniyordu. Ancak günün şartlarına göre at biniciliği artık unutulmuş durumda. Bizde unutulmaya yüz tutmuş ata sporumuzu tekrar hayata kazandırmak istiyoruz. Kulübümüz bünyesinde yetişkinlerimize ve çocuklarımıza at biniciliğin öğretiyoruz. Topluma bu alanda lisanslı sporcular kazandırmak istiyoruz. Şuanda iki sporcumuzun lisansı var. 25 çocuğumuza kurs veriyoruz. Önümüzdeki aylarda engelli bireylerimiz rehabilitesi içinde bir çalışmamız olacak. Tüm at biniciliğine merak sarmış vatandaşlarımızı kulübümüze bekliyoruz.”

“Atların sahil keyfi görülmeye değerdi”

Türkiye Jokey Kulübü'nde hipodromda yıllarca koşturduktan sonra emekliye ayrılan atların İzmir Selçuk ilçesi Pamucak sahilindeki rehabilitasyonu ise renkli görüntüler oluşturdu. 2 kilometre uzunluğundaki sahilde özgürce koşan atların kumsaldaki hareketleri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Pamucak sahilinde deniz kenarından koşan atların, kumsaldaki oyun hareketleri vatandaşların yoğun ilgisini neden oldu. Bazı vatandaşlar atlara binerek sahilde gezmenin tadını çıkardı.