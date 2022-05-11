ATV motosiklet taşıyan tır devrildi: 2 yaralı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde dorsesinde 18 adet ATV motosiklet yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Dorsede bulunan ATV motosikletlerin de zarar gördüğü kazada sürücü ve yanındaki oğlu hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu Baştanlı Dondurma Tesisi Mevkiinde bugün saat 05.30 sıralarında 01 P 3309 plakalı dorse içinde 18 adet ATV motosiklet taşıyan K.B. (42) idaresindeki 41 AHL 647 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole içindeki ATV motosikletlerle birlikte devrildi. Kazada tır sürücüsü K.B. (42) ve yanındaki oğlu M.B. (14) kazada yaralandı. Yaralıların Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada dorsede bulunan ATV motosikletlerin de zarar gördüğü tespit edildi.