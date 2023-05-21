Avni Gemicioğlu Caddesi'nde altyapı çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Avni Gemicioğlu Caddesi'nde hayata geçireceği 2. etap prestij cadde projesi öncesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 7 milyon 250 bin TL bedel ile yapacağı altyapı çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçe merkezinde yer alan ve ulaşım açısından önemli bir konumda olan Avni Gemicioğlu Caddesi'nin 2. etap prestij cadde projesini hayata geçirecek. MASKİ Genel Müdürlüğü ise prestij cadde projesi öncesinde caddede 7 milyon 250 bin TL bedele sahip 2 kilometre içme suyu, 600 metre yağmur suyu ve 350 metre kanalizasyon hattı döşeme çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor.

Söz konusu çalışmalar ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'mıza kazandırılacak olan prestij cadde çalışmaları öncesinde başladığımız altyapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehzadeler ilçe merkezinde ulaşım ve sosyal hayat bakımından önemli bir konumunda bulunan Avni Gemicioğlu Caddesi'nde ilk etap çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla tamamlanmıştı. Bugün de caddemizin 2. etap çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. 7 milyon 250 bin TL bedelle içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışması yapılacak olan caddemiz Büyükşehir Belediyemizin prestij cadde çalışması sonrasında modern bir görünüm kazanacak. Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.