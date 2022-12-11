Avni Gemicioğlu Caddesi'nde altyapı çalışması tamamlandı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde olarak çehresi değiştirilecek olan Avni Gemicioğlu Caddesi'nde 3 milyon TL yatırım bedeliyle başladığı içme suyu ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, sorunsuz altyapı, refah seviyesi yüksek bir şehir için altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede çalışma yürütülen yerlerden biri olan Manisa Merkez Avni Gemicioğlu Caddesi'nde de altyapı çalışmaları tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma çerçevesinde caddede 3 milyon TL yatırım bedeliyle bin 150 metre içme suyu ve 585 metre yağmur suyu hattı döşendi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte caddede Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlıkları bünyesinde prestij cadde düzenlemesi yapılacağı bildirildi.