Avni Gemicioğlu'ndan muhteşem yılsonu gösterisi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Avni Gemicioğlu Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları muhteşem yılsonu gösterisi ile büyük beğeni topladı.

Avni Gemicioğlu Ortaokulunun yılsonu gösterisi Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek hizmet binasında gerçekleştirildi. Yapılan etkinliklerle öğrenciler, bütün bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları ve yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Okul tarafından düzenlenen gösteriye Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Gösteri öncesi müdür yardımcısı Hatice Öğüt'ün özel eğitim öğrencilerine yaptırdığı eserler ile okulun görsel sanatlar ve teknoloji tasarım dersinde yapılan çalışmaların yer aldığı serginin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Serginin ardından sahnelenen tiyatro gösterisi ve okul korosunun seslendirdiği birbirinden güzel eserler katılımcıların büyük beğenisini topladı. Avni Gemicioğlu Ortaokulu öğrencileri dezavantajlı bir çevrede bulunan bir okul olmasına rağmen kısıtlı bir bütçeyle profesyonel tiyatroculara taş çıkartacak seviyede bir oyunculuk ve sahne dekoruyla büyük beğeni kazandı.

Yıl sonu programı kapsamında Türkçe öğretmenleri Ayşe Akoğlu ve Mehmet Tosuncuk tarafından hazırlanan tiyatro, müzik öğretmeni İbrahim Türk'ün hazırlamış olduğu koro gösterileri ise büyük beğeni topladı.