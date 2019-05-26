Avrupa gezisini tamamlayan öğrenciler yurda döndü

Alaşehir Fen Lisesi koordinatörlüğünde 2 yıldır yürütülen ve 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden yola çıkılarak hazırlanan "A Healthy Mind In A Healthy Body" Erasmus projesinin son ayağı yapılan Letonya gezisi ile tamamlandı. Letonya programı ile sona eren projeye katılan Alaşehir Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, geziyi tamamlayarak yurda döndü.

Alaşehir Fen Lisesinin koordinatörlüğünde yürütülen ve "A Healthy Mind In A Healthy Body" adlı Avrupa Birliği ERASMUS+ K219 projesinin son ayağı olan Letonya- Riga hareketliliği gerçekleştirildi. 3 öğretmen ve 3 öğrenciden oluşan ekip Riga'da 1 hafta boyunca proje etkinliklerine ve atölyelerine katıldı. Yapılan ziyaretin ardından yurda dönen Alaşehir Fen Lisesi Müdürü İsa Kanal, proje koordinatörü ve İngilizce Öğretmeni Latife Zeybek Çelik, Rehber Öğretmen Yıldırım Tuncer ve 3 öğrenci Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'u ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'i ziyaret etti.

Okul Müdürü İsa Kanal, "Böyle bir Avrupa Birliği Erasmus+ Projesi yürütmek gerçekten çok yoğun ve sıkı bir çalışma temposu gerektirdiği gibi oldukça da keyifli bir iş ve verimle sonuçlanan, sağlıklı yaşam ve Avrupa Birliği projeleri konusunda toplumda farkındalık oluşturan bir süreç. Bu süreci büyük başarıyla tamamlayan İngilizce Öğretmenim Latife Zeybek Çelik'i tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Okulumuza kazandırdığı bu proje için en başta kendisine ve emeği geçen diğer öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ayrıca kaymakamlık, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere proje boyunca ve Avrupa'dan gelen misafirlerimizi ağırlamakta bizden desteklerini asla esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, odalarımıza tekrar çok teşekkür ederiz." dedi.

Proje ile Projeyi yaygınlaştırmak için takvim, broşür, kısa film ve dergi gibi somut çıktılar oluşturularak projenin tüm amaçlarına ulaşıldığı öğrenilirken, Fen Lisesinden 3 öğrenci ve 3 öğretmenin katıldığı “A Healthy Mind in A Healthy Body” isimli proje de tamamlanmış oldu. Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Romanya ve Türkiye'nin katıldığı proje kapsamında sağlıklı yaşamla ilgili 5 ayrı ülkede etkinlikler yapıldı. Projenin son hareketliliği Letonya'da tamamlanırken öğrenci ve öğretmenler, proje etkinliklerinin yanı sıra Riga'da düzenlenen 11. Fizik Festivaline de katıldı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, geziye katılan öğrencilerin edindikleri yurtdışı deneyimleri hakkında duygu ve düşüncelerini dinledi. Projeyi yaygınlaştırmak için fikir alışverişinde bulunan Kaymakam Uçgun, ayrıca Alaşehir Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Pekâlâ okuyoruz' projesinin Erasmus + projesine dahil edildiğini belirtti. Kaymakam Uçgun, "Günümüzde teknoloji sınır taşımıyor. Uzaklar çok yakın oldu, artık uzak diye bir kavram kalmadı. Sizler şanslı birer öğrenci olarak uluslar arası kültürleri yaşıyorsunuz. Bu konuda emeği, geçen herkesi kutluyorum." şeklinde konuştu.