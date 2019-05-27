Avrupa ikincisi cimnastikçiler yurda döndü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazanarak tarihe geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin'le birlikte yurda döndü. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda sporcuları çiçeklerle karşılayıp başarılarından dolayı tebrik etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazanarak bir ilke imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, yurda döndü.

Onbaşı: "Önemli olan başarıyı sürdürmek"

Çiftler kategorisinde partneri Mehmet Ercoş'la yarışan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın kızı Ayşe Begüm Onbaşı yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz, çünkü cimnastik tarihinde alınan Avrupa Şampiyonası madalyasını ilk olarak biz almış olduk. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bu başarıyı daha önce küçükler kategorisinde de başarmıştık. Büyükler kategorisinde bu başarıyı sürdürmek ve devam ettirmek çok önemli. Bizde bunu başarmak istiyoruz, önümüzdeki yıl Bakü'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek istiyorum” diye konuştu.

Ercoş: “Ülkemizi temsil etmek bizim için her zaman büyük bir gururdur”

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un altın çocuğu Mehmet Ercoş ise, “Haftanın 6 veya 7 günü, günde minimum 3-4 saat antrenmanla bu önemli şampiyonaya hazırlandık. Son bir hafta Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun kampı vardı. Orada sabahtan akşama kadar antrenman yaptık. Bu çalışmalarımızın sonunda da gümüş madalyayı ülkemize kazandırdık ve tarihe geçtik. Büyükler kategorisinde Ayşe Begüm Onbaşı'yla yurt dışında yarıştığımız ilk yarışmaydı. Onun da bizde ayrı bir heyecanı vardı. Ülkemizi temsil etmek bizim için her zaman heyecan verici bir duygudur. Bu yüzden çok heyecanlaydım. Şu anda büyük bir gurur yaşıyoruz ülkemize madalya getirdiğimiz için. Seneye Bakü'de yapılacak olan bir Dünya Şampiyonası var. Bu önemli organizasyonda altın madalyayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekin: “Sanki Türkiye'de gibiydik”

Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin ise duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Bizim için uzun soluklu bir hazırlanma oldu. Son olarak Portekiz'de Ayşe Begüm Onbaşı'yla beraberdik. Bu önemli organizasyonun ardından bu kez Bakü'de düzenlenen 11. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettik. Çiftlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk madalyasını getirdik. Gözyaşları, mutluluklar, sevinçler hepsi bir aradaydı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizleri hiç yalnız bırakmadı. Sanki Türkiye'de gibiydik. Büyük desteklerini yanımızda hissettik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'a ve yönetim kurulumuza verdikleri her türlü destek nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum.”

İzmir Adnan Menderes Havaalanında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Ercoş ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin'i çiçeklerle karşılayan ve kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar ise, “Türkiye, Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde tarihinin ilk madalyasını kulübümüzün sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'la kazandı. Şampiyonada ter döken Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. Kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bu başarılarda katkısı çok büyük” ifadelerini kullandı.