Avrupa Şampiyonu Manisalı judocu altınla ödüllendirildi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Avrupa Kupası'nda Fransız rakibini yenerek +78 kiloda Avrupa şampiyonu olan başarılı judocu Duygu Dirgen'i altınla ödüllendirdi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen Judo Gençler Avrupa Kupası'nda Fransız rakibini yenerek 78 kiloda Avrupa şampiyonu olan ve altın madalya kazanan 1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü'nün başarılı milli sporcusu Duygu Dirgen ile 63 kiloda Türkiye şampiyonu Aysun Ağdeve ve +100 kilogramda Türkiye üçüncülüğü elde eden Salihli Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Emin Çolakçivi'yi ağırladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Belediye Spor İşleri Müdürü Hakan Yavuz'un eşlik ettiği ziyarette Başkan Kayda, judocular Dirgen, Ağdeve ve Çolakçivi'yi başarılarından dolayı tebrik edip, altın ile ödüllendirdi.

“Ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil eden sporcumuzla gurur duyuyoruz” diyen Başkan Kayda, “Milli Judocularımıza, ülkemize ve Salihli'mize yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür eder, üstün başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.