Ayakkabı hırsızı jandarmadan kaçamadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde apartmanlardan ayakkabı hırsızlığı yaptığı iddia edilen 1 zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yunusemre İlçe Jandarma ekipleri Muradiye Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, Arif R.'nin (24) sırt çantası içerisinde 3 adet kullanılmış farklı numaralarda ayakkabı buldu. Ekipler şahsın ayakkabıları çalma ihtimali üzerine çevrede yaptığı çalışmada bir apartmanın giriş kamerasında şahsın giriş çıkış yaptığını tespit etti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Arif R.'nin Muradiye Jandarma Karakolundaki ilk ifadesinde, ayakkabıları aynı apartmanın 3 farklı dairesinden çaldığını itiraf ettiği öğrenildi. Arif R., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri çalınan ayakkabıları sahiplerine teslim etti.