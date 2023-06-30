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Ayberk Olmaz, Manisa BBSK'da

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa BBSK, 2023-2024 sezonu hazırlıkları dahilinde 26 yaşındaki mili oyuncu Ayberk Olmaz’ı kadrosuna kattı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa BBSK, 2023-2024 sezonu hazırlıkları dahilinde 26 yaşındaki mili oyuncu Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı.


Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve kariyeri boyunca TED Ankara Kolejliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray, Afyon Belediye Spor, Bursaspor formaları giyen ve son olarak Merkezefendi Belediyesi Basketbol formasıyla mücadele eden Ayberk Olmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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