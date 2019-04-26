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Aydemir'den Kayda'ya hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Salihli Belediye Başkanı MHP’li Zeki Kayda’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarı diledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Salihli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni görevinde başarı diledi.


Salihli Belediye Başkanlığı koltuğuna ikinci kez oturan Başkan Zeki Kayda'ya tebrik ziyaretleri sürüyor. Her gün kurum ve kuruluş müdürleri olmak üzere muhtarlar ile vatandaşların tebrik ziyaretinde bulunduğu Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı, bu kez AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ziyaret etti.


AK Parti Gençlik Kolları ve aynı zamanda belediye meclis üyesi Fethi Söğüt'ün eşlik ettiği ziyarette Aydemir, Başkan Kayda'ya başarılar diledi. Başkan Kayda'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Aydemir, birlik ve beraberlik içerisinde Salihli'nin en güzel yatırımları alması noktasında çalışmalar yapacaklarını söyledi. Aydemir, “AK Parti hükümeti olarak Cumhur İttifakının Belediye Başkanı olan Zeki Kayda başkanımızın her zaman yanında olacağız.” dedi.


Ziyaretlerinden dolayı AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'e teşekkür eden Başkan Kayda, yeni dönemde daha çok çalışıp, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Cumhur İttifakının gücü ile Salihli'yi daha önemli projeler kazandıracaklarını söyledi.

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