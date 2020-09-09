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Aynı gün 2 farklı şehirde 2 madalya kazandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon maratoncusu Ahmet Bayram, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen 21 kilometrelik İzmir Yarı Maratonu ve Balıkesir’de düzenlenen 12.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon maratoncusu Ahmet Bayram, 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen 21 kilometrelik İzmir Yarı Maratonu ve Balıkesir'de düzenlenen 12. İsmail Akçay koşusunda önemli dereceler elde etti.


Katıldığı her koşudan dereceler elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı maratoncusu Ahmet Bayram, eşine az rastlanır bir başarıya daha imza attı. Pazar günü sabah saat 07.30'da başlayan 21 kilometrelik 8. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nu 1 saat 17 dakikada koşan Ahmet Bayram, 40-44 yaş grubunda 2'nci olurken, genel klasmanda da 12'nci olarak yarışı tamamladı.


Aynı gün içerisinde saat 18.00'de Balıkesir ilinde 12. İsmail Akçay Yol Koşusu da düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, 12 buçuk kilometrelik bu yarışta 40-44 yaş grubunda 1'ncilik elde ederken genel klasmanda 16'ncı oldu. Şampiyon maratoncu Ahmet Bayram, yarış sonunda Meksiko City Olimpiyatları maraton dördüncüsü olan efsanevi Balıkesirli atlet İsmail Akçay ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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