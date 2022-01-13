Aynı mahallede 3 adreste 500 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hacırahmanlı Mahallesinde 3 şahsın ev ve arabalarında jandarma tarafından yapılan aramada yaklaşık 500 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Saruhanlı Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar ve Saruhanlı Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı sonrası Hacırahmanlı Mahallesinde R.Y.B. (30) isimli şahsın ikametinde ve iki adet aracında, şüpheli F.Ç.(63)'nin ikameti ile eklentilerinde ve şüpheli M.E. (65)'nin ikameti ile eklentilerinde bu sabah yapılan arama neticesinde yaklaşık 500 litre el yapımı şarap olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Ele geçirilen sıvı maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikata başlandığı açıklandı.