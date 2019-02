Aytaç'tan Aerobik Cimnastik Milli Takım kampına ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Manisa Muradiye Spor Salonu'nda kamp çalışmalarını tamamlayan ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Ercoş ve Sezin Sürüm'ün de yer aldığı Aerobik Cimnastik Milli Takım kampını ziyaret etti.

Aytaç, milli takım kafilesine mesir macunu ve çayı ikram etti. Aerobik Cimnastik Milli Takım sporcularına ve antrenörlerine başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, “1-3 Mart tarihleri arasında Mersin'de yapılacak olan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyoruz. Milli takım kafilesinde yer alan sporcularımızın Mersin'de başarılı dereceler elde edip ön elemelere gireceklerine ve ardından da 23-28 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonasında başarıyla ülkemizi temsil edeceklerdir. Bayrağımızı gönderde tutmaya devam edeceğinize inanıyoruz ve bunu başaracak gücü ve inancı sizlerde görüyoruz. Sizlere her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdim. Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetimi olarak sizleri Manisa'mızda ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman yanınızdayız. Başta Avrupa Şampiyonası olmak üzere uluslararası yarışmalarda elde edeceğiniz her başarı ülkemiz için çok önemlidir. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.