Ayyıldızspor şampiyonluğunu ilan etti

Amatör Küme H Grubu'nda Ayyıldızspor, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Kurtuluşspor ise play-off oynamaya hak kazandı.

Manisa 2. Amatör H Grubu'nda ligin bitimine 1 hafta kala Salihli Sanayispor'un maça çıkmamasıyla 3-0 hükmen galip ayrılan Salihli'nin en yeni kulübü Ayyıldızspor, kurulduğunun ilk yılında hem şampiyon oldu, hem de adını 1.Amatör Küme'ye yazdırdı. Ayyıldızspor önümüzdeki sezon Salihli'yi 1. Amatör Küme'de temsil edecek.

Öte yandan H Grubu'nda play-off mücadelesi veren Kurtuluşspor ise İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda oynadığı maçta rakibi Razlıspor'u 1-0 yendi. Kurtuluşspor elde ettiği bu galibiyet ile play-off oynamaya hak kazandı. Kurtuluşspor'da play-offlarda başarılı sonuçlar elde edip, adını yıllar sonra yeniden 1. Amatör Küme'ye yazdırmak istiyor.

Ayrıca ligin son haftasında şampiyon Ayyıldızspor, Razlıspor ile karşılaşırken, Kurtuluşspor ise Yıldızgücü ile karşı karşıya gelecek.