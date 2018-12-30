Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yılı Manisa'da kutlandı

Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Azerbaycan Cumhuriyetinin 100. yılını anma gecesi Manisalılardan yoğun ilgi gördü. Azeri sanatçıların sahne aldığı gecede, 'İki devlet tek millet' vurgusu ön plana çıktı.

Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Azerbaycan Cumhuriyetinin 100. yılını anma gecesi Manisalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Kültür Sitesi Lale Salonunda düzenlenen geceye Azerbaycanlı sanatçılar, Möhlet Müslümov, Melehxanım Üyyübova, Aşık Maksut Feraydi, Aşık Yüksel Yıldızoğlu ve Kafkas Yıldızı dans topluluğunun sahne aldığı gecede Azerice ve Türkçe Türküler hep bir ağızdan seslendirildi.

Düzenlenen geceye, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanvekili Mustafa Çimbil, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'İki devlet tek millet' vurgusu

Azerbaycan ve Türkiye'nin bir birine köklerinden bağlı iki devlet olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Düzenlenen geceyle Manisa'da çok güzel bir gece yaşanmış oldu. İki kardeş ülke, İki devlet tek millet olarak böylesine derin bağları olan bu iki devletin bulunduğu bu salonda düzenlediğimiz bu güzel geceyle bu dostluğu kardeşliği pekiştirmiş olacağız. Bu iki devletin dostluğu bugünün değil asırlar öncesinin dostluğudur. İnşallah bu topraklarda hem Türkiye Cumhuriyeti, hem de Kafkasya'nın parlayan yıldızı olan Azerbaycan kıyamet gününe kadar yaşayacak ve bizim bu kardeşliğimizde kıyamete kadar sürecek. Bu iki devlet çok acılar çekti, Hocalı Katliamını da unutmadık. Bu vesile ile de Hocalı Şehitlerini rahmetle anıyorum. İnşallah Karabağ sorunu da gün gelecek ve çözülecek” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçılar, Azerice ve Türkçe Türküleri salonda bulunan vatandaşlarla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Salonu dolduran vatandaşlar söylenen Türklere ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları ile büyük bir çoşku ile eşlik etti. Programın ilerleyen saatlerinde vatandaşlar sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Azeri Halk oyunları oynadı.