Azerbaycan Cumhuriyetinin 101. yılı Turgutlu'da kutlandı

yılı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından organize edilen iftar programı ile kutlandı.

28 Mayıs 1918 Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığını kazanmasının 101. yılına özel Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından Egenur Restorantta iftar programı düzenlendi. Programa Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdüsselam Esen, Turgutlu İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, Türk Eğitim Sen Turgutlu İlçe Başkanı İsmail Alsaç, dernek başkanları, çok sayıda protokol üyesi ve Azeri kökenli vatandaşlar katıldı.

Gecede derneğin en yaşlı üyesi Şamil Yalçın ve Azerbaycanlı doktor Hanım Nigar Ahmedova'ya plaket takdim edildi.

Konuşmasına, "Toprak suyla karıştığı zaman balçık olar, kanla karıştığı zaman vatan olar, kaleme alındığı zaman da tarih olar. " mısralarıyla başlayan Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, "İşte Azerbaycan, bir tarihtir, bir vatandır. Hani şair diyor ya 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' İşte bir diriliştir ilk cumhuriyettir. 'İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal' diyen Mehmet Emin Resuzade de 28 Mayıs'ta 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' diyerek Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşanın da desteğiyle 3 renkli bayrağı göndere çekmiştir. Her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alan M. Emin Resulzade'nin 3 renkli bayrağı göndere çekmesidir, bağımsızlıktır 28 Mayıs. Kutlu olsun. O gün şehit olan askerlerimize vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun." dedi.