Azerbaycan Kültür Derneği 20 Ocak katliamını unutmadı

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba 20 Ocak 1990 günü bağımsızlık için Bakü'de meydanlara çıkan Azerbaycan Türklerinin Moskova yönetimi tarafından topla tüfekle katledilişini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Tarihe ‘Kara Ocak' (Yanvar), ‘Kara Cumartesi' ve '20 Ocak Faciası' olarak geçen Azerbaycan Türklerinin Sovyetler Birliğinden ayrılmak için başlattıkları mücadele Bakü'deki Azatlık Meydanında Sovyet askerleri tarafından şehit edilen 143 kişi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anıldı.

Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ünal Kağba, Sovyetler Birliğinin dağılma sürecinde Ebulfez Elçibey önderliğinde başlatılan bağımsızlık hareketini bastırmak için Bakü'ye giren Sovyet askerleri tarafından gerçekleştirilen 20 Ocak ‘Yanvar' katliamını unutmadıklarını ve asla unutturmayacaklarını söyledi. Kağba yaptığı açıklama, “Sovyetler birliğinin dağılma sürecinde ekonomik ve siyasi sıkıntılar içinde olan SSCB Devlet Başkanı Gorbaçov yönetimi dağılımı istemiyor önlemek için de her türlü müdahaleyi göze alıyorlardı. Birlik içerisinde yer alan Ukrayna, Ermenistan gibi Hristiyan ülkeler bağımsızlıklarını ilan ediyor fakat Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi Türk ve Müslüman ülkelerin bağımsızlıklarına sıcak bakılmıyordu. 1988 yılında Ermenistan'ın yıllardan beri ata toprağında olan Azerbaycan halkını sürgün etmesi ve onlara soykırım uygulamasına sessiz ve seyirci kalan Sovyet Rusya ve onların Bakü'deki kukla yöneticilerine karşı Azerbaycan'ın Halk Cephesi Lideri Ebulfez Elçibey önderliğinde milyonlarca kalabalık Bakü'nün Azatlık Meydanında protestolar yapıyordu. Azerbaycan'ın muhaceratta milli kuruluşları olan ‘Azerbaycan Milli Merkezi' ve ‘Azerbaycan Kültür Derneği' olayları yakından takip ediyordu ve Azerbaycan Kültür Derneği günde yüzlerce kişinin akına uğruyor ve Türk dışişlerine bilgiler aktarılıyordu. Moskova yönetimi olayların önünü alacağına 20 Ocak 1990 günü savunmasız insanların üstüne tankla tüfeklerle saldırı gerçekleştirdi. 27 Ocak 1920'de Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığına son veren Rusya, aradan 70 yıl sonra Azatlık Meydanında yükselen özgürlük nidalarına topla tüfekle karşılık verdi. Bakü'ye girerek savunmasız halkı sivilleri hedef gözetmeden katletti. Yapılan katliamın duyulmaması için de televizyon ve radyo vericileri havaya uçurulmuş elektrikler kesilmiştir. Sovyet Rusya'nın yaptıkları ülkemizde tepkiyle karşılanmış ülkenin her bir köşesinde protestolar olmuştur. Türkiye Azerbaycan kardeşliği sergilenmiştir. 1949 yılında kurulmuş ve 1990 yılı Rusların yaptığı hain saldırıların şahidi olan ve o günleri nefretle kınayan Azerbaycan Kültür Derneğinin içinde büyümüş bir nefer olarak dünyanın neresinde ezilen bir Türk varsa bizler yanındayız diyorum. Rusların yaptığı 20 Ocak katliamını Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi Yönetim Kurulu adına nefretle kınıyor ve o gün şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.