Azerbaycan'a Manisa'dan marşlı destek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri, Azerbaycanlı söz yazarı ve bestekar Kemale Meherremova'ya ait "Keşikdesen Azerbaycan Askeri" isimli eseri marş formunda düzenleyerek topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtaran Azerbaycan'a destek verdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisinin seslendirdiği "Keşikdesen Azerbaycan Askeri" marşının tüm çekim ve montajı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan klibi, başta Azerbaycan ordusu ve bu sürece tüm kalbiyle destek veren Türk halkına armağan edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, hazırlanan marş ve klip vesilesiyle haklı bir mücadeleyi zaferle taçlandıran Azerbaycan halkına seslenerek, “Çok kıymetli Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, öncelikle kazanmış olduğunuz zaferi ve haklı mutluluğunuzu yüreğimizde hissediyoruz. Fiziki olarak yanınızda bulunmak, sevincinize ortak olmak emin olun en büyük arzumuz. Ancak tüm dünyada yaşanan pandemi, bu arzumuzu gerçekleştirme noktasında bizi alıkoydu. Biz, sevincinize nasıl ortak olabiliriz diye düşünürken, Azerbaycan Türkü kardeşimiz Kemale Meheremmova'nın güftesini yaptığı, düzenlemesi üniversitemiz müzik bölümü öğretim üyelerinin, seslendirmesi ise öğrencimiz tarafından yapılan marşla sevincinize ortak olmak istedik. Çok kıymetli kardeşlerimiz sevincinizi, mutluluğunuzu yüreğimizde hissediyoruz. Lütfen bu marşı bizim size olan sevgimizin, zaferden duyduğumuz gurur ve mutluluğumuzun bir nişanesi olarak kabul buyurun. Tüm bu duygu ve düşüncelerle zaferinizi, mutlu gününüzü yeniden kutluyor, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.