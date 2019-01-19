Azerbaycan'ın 20 Ocak (Yanvar) şehitleri unutulmadı

Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden yolda en önemli olaylardan biri olan ve 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' denilerek Bakü'yü işgal eden Sovyet Rusya'nın tankları önünde bağımsızlık uğruna şehit olan yüzlerce insanı unutmadıklarını kaydeden Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, “20 Ocak (Yanvar) şehitlerimizi unutmadık unutmayacağız.” dedi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden yolda en önemli olaylardan biri olan ve 1990 yılında 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Sovyet Rusya'nın Bakü'ye girerek yüzlerce sivili katletmesinin ardından 29 sene geçti. 20 Ocak (Yanvar) şehitlerini asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını kaydeden Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba şunları söyledi: “20 Ocak Azerbaycan'nın bağımsızlığa giden yolda sıradan bir kış günü değil bağımsızlığa giden önemli bir yol, önemli bir gündür. O gün şehit olan tüm vatandaşlarımızı ve askerlerimizi saygıyla anıyorum. 1920 yılından beri SSCB tarafından sürekli kesintiye uğrayan bağımsızlık ve özgürlük, 70 yıl sonra ayağa kalkan milletin Azerbaycan halk cephesi komutanı Ebulfeyz Elçibey önderliğinde ‘Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyerek' gücünü gösterip kazanıldığı gündür 20 Ocak. Üç renkli bayrağın göndere çekilmesine şehadetlerle zemin hazırlandığı, Bakü sokaklarında Rus tanklarının sivil halkı katlederken bile yılmadan bağımsızlığa koşulduğu gündür 20 Ocak. Unutmuyoruz, unutmayacağız. Bağımsızlığa giden yolda bir kere yükselen bayrak bir daha inmez diyen M. Emin Resulzadeyi, tankların önünde askerler ile çarpışan bağımsızlık mücadelesi veren Azerbaycan halk cephesi komutanı Ebulfeyz Elçibey'i ve askerlerini ruhları şad mekanları cennet olsun saygıyla anıyorum.”