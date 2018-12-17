Azime, tekerlekli sandalyesine kavuştu

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarıyla takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde ikamet eden Azime Şen'e tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Engelli vatandaşların gündelik yaşamda zorluk çekmemesi ve rahat bir yaşam sürmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde ikamet eden Azime Şen'e tekerlekli sandalye hediye etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fırat Özcan, Demirci Muhtarlık İşleri Müdür Vekili Kazım Aysan da Azime Şen'i evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Sağlanan destek nedeniyle mutluluğunu paylaşan Azime Şen'in anne ve babası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.