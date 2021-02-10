Azimli Mahallesi'nde MASKİ'nin yeni nesil mekanik sayaçları anlatıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı yenilenen, program kapsamında olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştirecek. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, bu uygulamayı anlatmak üzere mahalleye ziyaret gerçekleştirdi. Çevik'e Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, Büyükşehir Belediyesi Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve MASKİ İlçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan da eşlik etti. Vatandaşlar yeni mekanik sayaçların kendi işlerini de kolaylaştıracağını söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Çevik ve Akbaş, yeni sistemi tüm detayları ile vatandaşlara aktardı.

“Özel mülke girilmeyecek, ekiplerin de işi kolaylaşacak”

Yeni mekanik sayaçlardan ücret alınmayacağını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde büyük bir yatırım yapılıyor. Yeni sayaç sistemimizi size anlatmaya geldik. Mahallemizde altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Yakın zamanda da sayaç bağlantılarına başlanacak. Sayaçları hanelerin dışına alacağız. Elektronik kartlı sayaç değil bu. Evinizdeki sayaçla aynı. Biz ne yapıyoruz? Sayaçları dışarı alıyoruz. Buradaki amacımız ne? Okumacı mahalleye geldiği zaman, bu sayacı dışarıda görsün ki avluya ya da evin içine girmesin. Mahallelerde sayaçların evlerin içlerinde, hanelerde olması bize büyük zaman kaybı yaşatıyordu. Şimdi sayaç üzerindeki bir aparat sayesinde aracın içinden inmeden ya da okumacımız yürürken sayaçları okuyup, faturalarınızı oluşturabilecek” dedi.

Sayaçların köyden mahalleye dönüşen yerlerde hane içinde yer aldığını belirten Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Sayaçlarımız özellikle köyden mahalleye dönüşen yerlerde hanelerin içinde yer alıyor. Ekiplerimiz bu yüzden genellikle sayaçları okumakta zorlanıyorlar. Mekanik bir sayaç. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece bir farklı özelliği var. Radyo dalga yayını yapıyor. Personelimiz geldiği zaman arabadan inmeden ya da yürürken sayacı okuyabilecek. Kamu kaynaklarını da korumuş olacağız. Sayacın ve muhafaza kutusunun bedeli MASKİ tarafından karşılanacak” dedi.

Azimli Mahalle Muhtarı Osman Yanar, mahalleye yapılan altyapı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Muhtar Yanar, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Manisa'yı adeta daha yaşanılabilir bir kent haline getirdi. Manisa, Ege'nin incisi haline geldi. Bunu da Cengiz Ergün ve ekibi yaptı. Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün özverili bir şekilde çalışan tüm personellerine teşekkür etmek gerekir. Başkanımızdan ve personellerinden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.