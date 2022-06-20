Babalar, oğullarıyla maç yaptı

Salihli Belediyesi Spor Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyon İsmail Doğan Erdinç Stadı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye şampiyonasında ilk 20 takım arasına giren Salihli Belediyespor U16 Futbol Takımı Babalar Günü dolayısıyla güzel bir organizasyona imza atarak babaları ile futbol maçı oynayıp günlerini kutladı.

Keyifli anlara sahne olan maçta kazanan çıkmazken, maç sonunda Salihli Belediyesi tarafından oyunculara ve babalarına ikram dağıtıldı.

Türkiye şampiyonasında ilk 20 takım arasına giren Belediyespor U16 Futbol Takımı oyuncularını tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, güzel bir etkinlikte çocuklarıyla buluşan babaların gününü kutladı.