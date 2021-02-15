İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Babası ve babaannesini öldüren genç tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşanan aile içi tartışmada annesini tüfekle vuran babasını ve babaannesini öldüren 22 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan aile içi tartışmada annesini tüfekle vuran babasını ve babaannesini öldüren 22 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çarıktekke Mahallesi'nde aile arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Özcan, önce annesi Raziye Özcan'ı (50) tüfekle vurduğunu iddia ettiği babası Süleyman Özcan'ı (52), ardından da aynı evde yaşadıkları babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) vurdu. Olayda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, Hüseyin Özcan durumu jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Hüseyin Özcan'ın 22 yıl önce evlatlık olarak alındığı ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.