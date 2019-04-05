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Baca tutuştu, 5 ev kül oldu

Manisa’nın Demirci ilçesindeki bir evin bacasında çıkan yangın yanındaki evlere de sıçrayınca 5 ev kül oldu.

Manisa'nın Demirci ilçesindeki bir evin bacasında çıkan yangın yanındaki evlere de sıçrayınca 5 ev kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Iklıkçı Mahallesi'nde Nurullah Şener'e (83) ait bir evin bacasında yangın çıktı. Ev sakinlerinin kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın hızla büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte ev sakinleri kendileri kendilerini dışarı attı. Alevler komşu evlere de sıçradı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler yangına müdahale etti. Uzun süre ekipler tarafından yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, ekiplere tanklarla su takviyeleri yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alınan yangının diğer evlere de sıçraması önlendi.


Yangın sonrası Nurullah Şener, Sabri Uysal, Hasan Erdem, Emin Özer ve Mustafa Uysal'a ait 5 ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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