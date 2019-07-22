Badminton sporuna ilgi artıyor

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulu'nda düzenlenen ve son yıllarda büyük ilgi gören badminton kursuna katılan 6-10 yaş arasındaki 30 öğrenci badminton oynamayı öğreniyor.

Yunusemre Belediyespor'un Yaz Spor Okulu kursları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Yaz okulunda yüzlerce öğrenci vaktini spor yaparak değerlendirme imkanı bulurken; düzenlenen badminton kursunda 6-10 yaş arası 30 öğrenci badminton oynamayı öğreniyor. Kurslar, hafta içi salı ve perşembe günleri 12.30 -13.30 saatleri arasında 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Çok Amaçlı Spor Salonunda veriliyor. Kursa olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Kurs Antrenörü İsmet Özel, spor yapma alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Özeli konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Badmintona ilgi her geçen gün artıyor. Bu memnuniyet verici. Şu anda 30 öğrencimiz badminton oynamayı öğreniyor Antrenmanlarımızı kışın haftanın 6, yazın da 5 günü yapıyoruz. Yaz okulu çalışmaları bizim için sporcu seçimi için çok önemli. Bu sporu devam ettirmek isteyen sporcularımızı kulübümüze bekliyoruz. Bize bu imkanları sunan Kulüp Başkanımız Arif Alkan ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi' ye çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleri ile badminton sporunu çok daha fazla sayıda sporcuya ulaşıyoruz” dedi.

İki kızının da badminton oynadığını dile getiren İlknur Doğru da kurstan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle anlattı: ”İki kızım da badminton sporuyla ilgileniyor. Badminton sporunu videolarını seyrettik ve severek başladık. Büyük kızım kulüpte badminton oynuyor. İnşallah küçük kızım da ablasına yetişecek ve birlikte badminton oynayacaklar”

Sporculardan Yiğit Eren Akar da, “Badmintonu çok seviyorum. Bu sporu sağlıklı olmak için de yapıyorum. Sporla ilgilenen herkese de tavsiye ediyorum” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.