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Bağ evinde satışa hazır paketlenmiş esrar ele geçirildi

Manisa’da bir bağ evine düzenlenen operasyonda, su boruları ve toprağa gömülü olarak 185 adet poşet içerisinde toplam 750 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'da bir bağ evine düzenlenen operasyonda, su boruları ve toprağa gömülü olarak 185 adet poşet içerisinde toplam 750 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonrası Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi Doğanca Tımarı mevkiinde M.V.'ye (48) ait bağ evinde narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramalarda Ege bölgesine ve komşu illere dağıtımı yapılmak üzere hazırlanan 185 adet poşet içerisinde toplam 750 gram esrar maddesi su boruları ve toprağa gömülü şekilde ele geçirildi. Şüpheli M.V. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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